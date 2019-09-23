Пенсионера арестовали за выломанные ворота у здания правительства в Челябинске

Пьяный мужчина заявил, что ему не нравится, что от людей отгораживаются забором

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Жителя Челябинской области, выломавшего ворота в чугунной ограде вокруг здания регионального правительства, арестовали на трое суток за хулиганство.

Инцидент произошел днем в субботу, 21 сентября. В дежурную часть поступило сообщение о том, что кто-то выломал ворота чугунного ограждения вокруг здания правительства на улице Цвилинга, 27, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МВД в понедельник.

Нарушителем общественного порядка оказался 62-летний житель Еманжелинска.

Его задержали, заведено административное производство по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Суд назначил ему наказание в виде трех суток ареста.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что мужчина был изрядно пьян.

"Выломав ворота, он никуда не пытался скрыться, прибывший наряд застал его на месте происшествия. Полицейским он пояснил, что ему не нравится, что от людей отгораживаются забором", - рассказал собеседник агентства.

Также по сведениям источника, идет служебная проверка, которая должна выяснить, как мужчине удалось совершить противоправное действие на объекте, который находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. В этом правительственном здании располагается резиденция губернатора области.