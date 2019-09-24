Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.

Предложение поддержали 23 депутата, и решение об этой дате было принято.

В середине мая в центре Екатеринбурга проходили массовые акции протеста против строительства храма в сквере на Октябрьской площади у Драматического театра. Позже городские власти выразили готовность провести опрос жителей Екатеринбурга, а епархия позже отказалась от мысли строить храм в этом сквере.