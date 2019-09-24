Власти собрались втрое урезать план строительства платной трассы Москва - Казань

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти намерены втрое урезать план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 года, вместо 729 км будет построено лишь 230 км, рассказал представитель Минтранса в ответ на запрос "Ведомостей".

При этом финансирование проекта планируется сократить с 539 млрд рублей до 250 млрд, пишет издание. До конца 2024 года планируется построить два участка новой дороги – из Москвы во Владимир и из Канаша (Чувашия) в Казань, уточнил представитель ведомства. Участок между этими двумя трассами будет достраиваться позднее, добавил собеседник издания.

Проект этой дороги, которая поможет наладить движение грузов из Западного Китая в Европу, внесен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры. Окончательное решение о концепции проекта будет принимать премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил представитель Минтранса.

В настоящее время Минтранс совместно с Минфином и Минэкономразвития прорабатывают по поручению главы правительства все варианты трассировки федерального проекта "Европа – Западный Китай". Помимо строительства новой дороги также изучался вариант реконструкции трассы М7 "Волга", рассказывает собеседник "Ведомостей". Ведомства пришли пришли к выводу о необходимости сочетать его со строительством трассы Москва – Казань, отметил он.

Проект дополнительно будет обсуждаться на совещании у министра финансов Антона Силуанова через две недели, сообщил "Ведомостям" человек, близкий к министерству, и федеральный чиновник. На этом совещании будет представлена смета проекта. План-график проекта будет дополнительно рассмотрен после проработки финансовой модели в новой конфигурации, сообщил представитель вице-премьера Максима Акимова.

Проект должен быть утвержден на проектном комитете, который занимается транспортной частью комплексного плана развития инфраструктуры, затем на президиуме по нацпроектам – и только потом записка о нем попадет к Медведеву, рассказал изданию еще один чиновник.

Минтранс хотел полностью построить трассу Москва – Казань за 539 млрд руб. до конца 2024 года, Минфин – обойтись реконструкцией дороги М7 "Волга". А министр экономического развития Максим Орешкин предлагал компромисс – построить трассу до Владимира и обходы четырех городов (Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар), точечно расширить М7 до трех полос, а трассу до Екатеринбурга (около 1500 км) строить в 2024–2030 годах. Этот вариант сократил бы расходы на трассу Москва – Казань и частичную реконструкцию М7 до 279 млрд рублей, отмечают "Ведомости".