Россия создала самую большую в мире систему обратной связи по госуслугам

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российская система обратной связи с получателями государственных услуг, через которую ежемесячно дают свои оценки более 2 млн граждан, является самой масштабной в мире, пишет "Комсомольская правда".

Эффективность системы "Ваш контроль" обеспечивается тем, что каждая полученная оценка влияет на средний итоговый балл ведомства или МФЦ, оказывающего услуги. Эти баллы учитываются в KPI (ключевых показателях эффективности) конкретных чиновников. Если чиновник не выполнил KPI, то в его отношении может быть проведена служебная проверка и приняты меры вплоть до увольнения.

По данным системы vashkontrol.ru, сегодня уровень удовлетворенности качеством госуслуг (сумма оценок "хорошо" и "отлично") - 96,6%. Пять лет назад лишь в нескольких регионах России этот уровень был больше 80%, пишет газета.

Самые высокие оценки за первое полугодие 2019 года граждане поставили услугам, которые оказывают Федеральная налоговая служба (прием налоговых деклараций) и Росреестр (регистрация прав на недвижимость). Самые низкие оценки - у Федеральной службы судебных приставов (предоставление информации об исполнительном производстве).

Большая часть оценок поступает в систему "Ваш контроль" через смс-опросы.

Нацпроект "Цифровая экономика" предполагает, что в России будет действовать единая цифровая система обратной связи по качеству государственных услуг, функций и сервисов - на базе системы "Ваш контроль", говорится в статье КП.