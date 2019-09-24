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Мошенники начали рассылать письма от имени патриарха Кирилла и просить денег

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Управление делами Московской патриархии предупредило епархии о появлении писем от мошенников, которые от имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла просят перечислить им деньги на лечение архиереев или реставрацию храмов и монастырей. Об этом сообщила пресс-служба патриархии.

Такие письма стали получать некоторые монастыри и епархии.

Епархиальным архиереям рекомендовали срочно информировать подведомственные им монастыри и церкви об этом виде мошенничества, а в случае получения таких писем сообщать об этом в Москву, говорится в письме, которое разослал в регионы управляющий делами Московской патриархии митрополит Тверской и Кашинский Савва.

РПЦ патриарх Кирилл митрополит Савва

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