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В России выросло число зависимых от психостимуляторов и синтетических наркотиков

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о снижении количества больных опийной наркоманией и росте числа зависимых от психостимуляторов и "новых видов наркотиков" в 2018 году.

Об этом глава МВД рассказал на заседании Государственного антинаркотического комитета. Колокольцев подчеркнул, что выросло и число зависимых от синтетических наркотиков, при этом "в текущем году ликвидировано порядка ста подпольных лабораторий", в основном производивших именно такие запрещенные вещества.

В то же время современная система учета наркозависимых несовершенна, так как не отражает истинную ситуацию с наркопотреблением в РФ. Министр предложил детально проработать данную проблему в рамках межведомственной рабочей группы антинаркотического комитета.

Владимир Колокольцев МВД

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