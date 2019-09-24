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Российские журналисты участвовали в тестовом проходе поезда по Крымскому мосту

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Впервые группа российских журналистов проехала по железнодорожной части Крымского моста на самоходном пассажирском вагоне.

Как передает корреспондент "Интерфакса", движение по мосту составило около 30 минут.

"Это тестовый проезд. Движение же планируется открыть в декабре 2019 года", - сказал "Интерфаксу" Аркадий Ротенберг, владеющий компанией, строившей Крымский мост.

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября.

Крымский мост

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