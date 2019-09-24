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Почти 600 учреждений МЧС РФ ликвидируют до конца года для повышения эффективности

Почти 600 учреждений МЧС РФ ликвидируют до конца года для повышения эффективности
Сотрудники МЧС РФ во время учений
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Второй этап реорганизации организационно-штатной структуры МЧС РФ пройдет до конца года, это позволит улучшить существующую систему и повысить эффективность ведомства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"В рамках второго этапа до конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС РФ: часть пожарно-спасательных подразделений, ЦУКСов (Центр управления в кризисных ситуациях), центров ГИМС (Госинспекция по маломерным судам), ЦМТО (Центр материально-технического обеспечения). Параллельно до конца года будут завершены все организационные моменты", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что "всем сотрудникам и работникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров".

В ведомстве полагают, что переход на новую модель организации позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары.

В пресс-службе напомнили, что реорганизация в МЧС началась осенью 2018 года.

"На первом этапе было сокращено количество обеспечивающих структур и упразднены должности руководящего состава. Были ликвидированы четыре региональных центра МЧС России - Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях", - сказали в пресс-службе.

В июле текущего года в пилотном режиме новая структура была отработана в девяти главных управлениях МЧС России: в Республике Мордовия, Хабаровском крае, Ставрополье, в Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областях, городе Москве.

МЧС России

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