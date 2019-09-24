Почти 600 учреждений МЧС РФ ликвидируют до конца года для повышения эффективности

Сотрудники МЧС РФ во время учений Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Второй этап реорганизации организационно-штатной структуры МЧС РФ пройдет до конца года, это позволит улучшить существующую систему и повысить эффективность ведомства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

"В рамках второго этапа до конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС РФ: часть пожарно-спасательных подразделений, ЦУКСов (Центр управления в кризисных ситуациях), центров ГИМС (Госинспекция по маломерным судам), ЦМТО (Центр материально-технического обеспечения). Параллельно до конца года будут завершены все организационные моменты", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что "всем сотрудникам и работникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо будут выплачены компенсации с соблюдением гарантий, связанных с расторжением контрактов, трудовых договоров".

В ведомстве полагают, что переход на новую модель организации позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары.

В пресс-службе напомнили, что реорганизация в МЧС началась осенью 2018 года.

"На первом этапе было сокращено количество обеспечивающих структур и упразднены должности руководящего состава. Были ликвидированы четыре региональных центра МЧС России - Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях", - сказали в пресс-службе.

В июле текущего года в пилотном режиме новая структура была отработана в девяти главных управлениях МЧС России: в Республике Мордовия, Хабаровском крае, Ставрополье, в Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Иркутской и Курганской областях, городе Москве.