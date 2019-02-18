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Китай за три года увеличил поставки черной икры в РФ в пять раз

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Китай за последние три года увеличил официальные поставки черной икры в Россию с 3,5 тонны почти до 18 тонн. Оценок неофициального ввоза нет.

"За три года увеличение поставок (черной икры из Китая - ИФ) произошло с 3,5 тонны до почти 18 тонн в прошлом году. Это официально. Сколько завезено различными неофициальными способами, оценить никто не берется, но объем китайской икры на внутреннем рынке огромен", - заявил в понедельник замруководителя Росрыболовства Василий Соколов на расширенном заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства в области аквакультуры (рыбоводства) при Комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

По его словам, "логика у Китая по наращивания своего присутствия на рынках черной икры везде одинаковая, но в России она особенно изощренная". Это проявляется в том, что икра в Россию поставляется по особо низкой цене - $200 за килограмм. "Они быстро перехватили инициативу, пытаются демпинговать, в том числе и за счет наших недобросовестных пользователей, - заявил Соколов. - Если себестоимость (черной икры в РФ - ИФ) выше $500-600 за килограмм, а предлагают взять за $200, то часть производителей строит свою стратегию на том, чтобы под брендом российской черной икры выпустить китайский товар".

Замруководителя Росрыболовства отметил, что техрегламентом это запрещено. "Мы рассчитываем, что Роспотребнадзор включится в этот анализ. Обязательно при маркировке надо указывать и страну происхождения, и биологический вид, из которого произведена та или иная продукция. Все это должно быть на маркировке. К сожалению, сейчас этого нет", - сказал он.

Соколов отметил, что "китайская проблема", которая с каждым годом "становится все жестче и жестче", сдерживает и развитие аквакультуры в сфере осетроводства. Он напомнил, что в РФ сейчас действует мораторий на вылов осетровых. Черная икра может быть только аквакультурной - из выращенных осетров. "Выращиваем порядка 2,5 тыс. тонн осетров. Но при этом производство черной икры сравнительно небольшое - 45-50 тонн. Хотя могли бы производить и больше. Но сталкиваемся с контрафактом. Исследование ученых показало, что 80% икры, которую изъяли у нелегальных поставщиков, была икрой с Дальнего Востока", - сообщил он, имея в виду поставки из Китая.

Соколов напомнил, что в советское время Россия вылавливала более 20 тыс. диких осетров в год. В пиковое время вылов достигал 30 тыс. тонн, производство черной икры составляло 2-2,5 тыс. тонн.

Вместе с тем он отметил, что в настоящее время рыбоводные заводы работают интенсивно, растет выпуск молоди, прежде всего в Каспийское море, основном бассейне обитания этой рыбы.

"Но необходимо ужесточение мер CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) по черной икре, чтобы мы могли делать полноценный генетический анализ того, что ввозится", - заключил замруководителя Росрыболовства.

Теги: Китай, Россия
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