В Стамбуле из-за землетрясения рухнул минарет мечети, пострадали несколько человек

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В результате землетрясения в стамбульском районе Авджылар обрушился минарет мечети Хаджи Ахмета, сообщил в четверг сайт турецкой газеты Hurriyet.

Как сообщает издание, к месту ЧП направлены кареты скорой помощи, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали несколько человек.

По информации агентства Anadolu, в результате землетрясения травмы получили восемь человек.

Сообщается, что после землетрясения были закрыты некоторые школы, эвакуированы люди из больницы в районе Силиври. При обрушении крыши расположенного рядом с больницей здания пострадали пять человек.

По данным агентства, в пострадавшем от землетрясения районе зафиксировано 28 эхо-толчков.

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в четверг в районе Стамбула в Турции, сообщило ранее в четверг издание Daily Sabah. По данным газеты, в результате в городе вспыхнула паника.

Эпицентр землетрясения, произошедшего около 14:00 по местному времени (совпадает с московским), располагался в Мраморном море. По различным данным, эпицентр находился на глубине от 7 км до 12,6 км.

Кроме этого, напоминает Daily Sabah, ранее в четверг примерно в 12:00 возле Стамбула было зафиксировано еще одно землетрясение - магнитудой 2,9.