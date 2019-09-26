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Дума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета зв 2018 год

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы утвердили отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год с доходами в 19,454 трлн рублей (на 2,7% выше показателя из закона о бюджете) и расходами в 16,713 трлн рублей (на 0,6% меньше утвержденного уровня).

Профицит составил 2 трлн 741 млрд рублей, ВВП - 103 трлн 876 млрд рублей.

Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы Дума рассмотрит 24 октября, сообщил первый вице-спикер Александр Жуков. Правительство планирует ввести этот законопроект 30 сентября.

Правительство одновременно вносит трехлетний прогноз социально-экономического развития страны, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогнозный план приватизации, оценки ожидаемого исполнения бюджета за текущий год. На рассмотрение проекта депутатам дается 60 дней.

Госдума правительство Александр Жуков

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