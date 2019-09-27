Президиум РАН задал ученым 13 вопросов о состоянии российской науки

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президиум Российской академии наук распространил среди академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН опросник, посвященный положению российской науки.

Это исследование проводится, как говорится в обращении президиума РАН, в связи с шестилетием (которое приходится на 27 сентября) со дня принятия закона о реформировании Академии. Его цель – подвести итоги, оценить настоящее и заглянуть в будущее. Опрос проводится анонимно, а его результаты будут опубликованы на порталах РАН.

Ученым предлагается ответить на 13 вопросов. Первые два выясняют их мнение о том, как изменилось за это время положение дел в российской науке в целом и в той области, где работает ученый. Далее вопросы касаются влияния реформы на состояние дел в той области науки, в которой он работает и на каком уровне по сравнению с развитыми странами находятся российские исследования.

Президиум РАН интересует также, понимает ли большинство российских ученых, в чем состоят приоритеты развития науки в стране, в какой степени российское научное сообщество участвует в разработке основ государственной научной политики. Президиум РАН интересуется, что необходимо сделать для обеспечения ускоренного развития фундаментальной науки в России.

Предлагается вопрос на ответ, в какой степени вырос или вообще не вырос за последние шесть лет авторитет российских ученых в стране и в мире.

Президиум также интересует, что необходимо сделать для того, чтобы обеспечить ускоренное развитие науки. Предлагается десять вариантов ответов. В частности, "сосредоточить науку в крупных университетах, присоединив к ним академические институты", "освободить ученых от мелочного регулирования и контроля со стороны государственных ведомств", создать систему поощрений. Кроме того, нужно ли "повысить ставку оплаты труда ученых", "увеличить число научных фондов, осуществляющих грантовую поддержку фундаментальных исследований".

Президиум РАН предлагает участнику опроса выбрать три варианта ответа из следующих 14-ти возможных ответов, чтобы понять, "какие критерии можно рассматривать в качестве показателя уровня научных исследований в РФ". В число возможных критериев входит количество публикаций и уровень цитируемости, количество ученых, приглашаемых к участию в международных проектах и другие.

Кроме того, для выбора предлагается вопрос о возрасте оборудования, используемого учеными, о затратах на обеспечение рабочего места ученого, а также о количестве защищаемых кандидатских и докторских диссертаций и о количестве монографий по тематике фундаментальной науки.

Президиум интересует также мнение ученых о структуре финансирования исследований в их области науки и как изменилось это финансирование за последние шесть лет.

Есть также вопрос о возрасте ученого, его научное звание и отделении РАН, в котором он работает.