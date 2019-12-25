Няня, похитившая и убившая младенца в Тюменской области, признана невменяемой

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Экспертиза психологического состояния жительницы Тюменской области, которая в сентябре этого года убила младенца, показала, что она страдает психическим расстройством.

Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщила, что женщина признана невменяемой и нуждается в принудительном лечении.

В отношении нее завершено расследование по статьям: пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо "несовершеннолетнего) и пункт "в" части 2 статьи 105 (убийство малолетнего, сопряженное с похищением). Материалы дела будут переданы в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

24 сентября этого года в Заводоуковске был похищен шестимесячный ребенок. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Выяснилось, что ребенка забрала 23-летняя няня Виктория Айметдинова, которая за ним присматривала. На следующий день подозреваемая была найдена в лесу на расстоянии около 3 км от дома с телом ребенка на руках. Она была задержана и признала свою вину.

Сообщалось, что девушка ранее была судима за применение насилия в отношении представителя власти. Согласно сайту города Муравленко в ЯНАО, пять лет назад 18-летняя Айметдинова, будучи пьяной, избила несовершеннолетнюю девушку и за это предстала перед судом.