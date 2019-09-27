Минобороны обнародовало видео пуска крылатой ракеты вблизи Аляски

Первый пуск крылатой ракеты "Оникс" из берегового комплекса "Бастион" на Чукотке Кадр: You-tube канал Минобороны России

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ в пятницу опубликовало видео учебного пуска крылатой ракеты "Оникс" из берегового комплекса "Бастион" на Чукотке (самый восточный регион РФ, имеет морскую границу с американским штатом Аляска).

Видеозапись появилась на официальной странице министерства в YouTube, на ней изображен момент запуска ракеты и погрузки берегового ракетного комплекса на десантный корабль.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что расчет комплекса "Бастион" впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа. "Полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров", - сообщили в министерстве.

В военном ведомстве заявили, что пуск крылатой ракеты "Оникс" по морской цели в акватории Чукотского моря был проведен в соответствии с планом боевой подготовки ракетного соединения Войск и сил на северо-востоке России. "Техника и личный состав подразделения были доставлены к месту проведения учения большим десантным кораблем Тихоокеанского флота. Пусковые установки и машины обеспечения совершили многокилометровый марш вглубь полуострова и после развёртывания выполнили ракетный пуск с необорудованной позиции",- добавили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации.