Учения с участием 3 тысяч военнослужащих завершились в Крыму

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На полигоне "Опук" в Крыму завершились учения подразделений морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В учении было задействовано более 3 тысяч военнослужащих, 12 кораблей и судов обеспечения флота, в том числе: фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики, около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал", "Берег", самоходные гаубицы "Гвоздика", бронетранспортёры БТР-82А, а также 30 самолётов и вертолётов авиации ЮВО (Южного военного округа - ИФ)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе учения морские пехотинцы под прикрытием армейской авиации ЮВО осуществили погрузку на борт большого десантного корабля "Орск" и произвели высадку морского десанта на необорудованный участок морского побережья. Подразделения условного противника, в роли которого выступили военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса флота, с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта осуществляли оборону назначенного района.