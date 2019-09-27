Ученых обеспокоило большое количество мусорных островов в Черном море

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ученые завершили реализацию первого этапа научно-исследовательского проекта по мониторингу млекопитающих Черного моря.

Самое неприятное впечатление осталось у участников проекта от встреч с мусором.

"450 раз ученым попадались на глаза мусорные острова - большие и малые. Плавали как просто пакеты, так и отдельные пластиковые конструкции, обрывки сетей и буи. Часто мелкий мусор концентрировался в огромных пятнах, над которыми самолет летел в течение нескольких минут", отметил руководитель научной группы проекта "Полеты с дельфинами", ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов.

Подведены первые предварительные результаты экспедиции "Полеты с дельфинами". За четыре дня полетов экипаж самолета-амфибии Ла-8 (НПО "АэроВолга") встретил все три вида китообразных, обитающих в Черном море. Чаще всего - афалин: за 120 встреч более 400 особей. На втором месте - белобочки: за 90 встреч - около 420 особей. Удалось встретить всего 15 азовок, сообщили в пресс-службе международного экологического Фонда "Чистые моря" в пятницу.

Собеседник агентства отметил, что все цифры будут уточняться в процессе обработки полученных данных авиаучёта. Для расчета численности дельфинов на осмотренной акватории будут учитываться погодные условия, дизайн маршрутов и другие важные факторы.

"Совершенно точно можно говорить о том, что то, что мы увидели в Черном море сейчас, сильно отличается от данных, которые мы получили во время последних проведенных нами авиаучетов в начале 2000-х. Мы зафиксировали иное распределение групп млекопитающих в акватории Черного моря", - отмечает Глазов.

По его словам, ученым еще предстоит определить, с чем это связано - с другим сезоном учетов (ранее они проводились в августе), с изменившейся экологической обстановкой в море и др.

По его словам, пока делать выводы преждевременно, поскольку Чрное море и его обитатели на сегодняшний день требуют более тщательного изучения.

Как сообщалось, с 18 по 26 сентября в России проводится первый этап научно-исследовательских полётов над Чёрным морем на двухмоторном самолёте-амфибии отечественного производства.

Задачи полетов - наблюдение и подсчет единственных млекопитающих Черного моря - дельфинов.