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На бывшего командира корабля Балтийского флота завели дело о мошенничестве

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Бывший командир корабля Балтийского флота сдал в металлолом части судна, стоившие более 5 млн рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Главная военная прокуратура (ГВП) сообщает, что бывший командир одного из кораблей Балтийского флота похитил два демонтированных с корабля бронзовых гребневых винта, подлежащих сдаче на склад. В этом ему помогали должностные лица отдела хранения технического и шкиперского имущества флота, а также гражданские лица.

Винты продали организации, занимающейся приемом и переработкой металлолома. В результате государству причинен ущерб в размере более 5 млн рублей.

Пропажу обнаружили в ходе проверки военным прокурором гарнизона, после чего материалы были направлены в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Минобороны РФ ВМФ РФ

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