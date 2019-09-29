Поиск

В одном из домов Воронежа по батареям пустили ток

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Жителей двух подъездов многоэтажного дома в Воронеже эвакуировали в воскресенье из-за находившихся под напряжением батарей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно сообщению, один из жильцов дома на улице Хользунова пожаловался, что кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления. Прибывший на место расчет принял решение эвакуировать три подъезда - всего 115 человек. Аварийная служба обесточила подъезд, также отключен газ.

Отмечается, что ситуация возникла, вероятнее всего, по вине собственников одной или нескольких квартир, которые для занижения показаний электросчетчиков сделали заземление на отопительный прибор.

В квартире, из которой поступило сообщение, сняли батарею и сделали заглушку на отопление.

Все жильцы уже вернулись в свои квартиры, так как газ отключен и возможные угрозы минимизированы. Специалисты продолжают поквартирные обходы для поиска возможного источника подключения тока на внутридомовую сеть теплоснабжения.

Воронеж

Новости

Первый президент Крыма Юрий Мешков скончался в больнице

В Петербурге задержан подозреваемый в поджоге храма на Васильевском острове

В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку

Что произошло за день: суббота, 28 сентября

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

РПЦ предложила молодежи давать выход своей сексуальной энергии в рамках семьи

РПЦ призвала тщательно продумать переход к четырехдневной рабочей неделе

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах

В МЧС дали разъяснения по поводу курения на балконах

Четырнадцать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили к месту выпуска

В Приморье белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для отправки к месту выпуска

В Приморье белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно для отправки к месту выпуска
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');