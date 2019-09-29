В одном из домов Воронежа по батареям пустили ток

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Жителей двух подъездов многоэтажного дома в Воронеже эвакуировали в воскресенье из-за находившихся под напряжением батарей, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно сообщению, один из жильцов дома на улице Хользунова пожаловался, что кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления. Прибывший на место расчет принял решение эвакуировать три подъезда - всего 115 человек. Аварийная служба обесточила подъезд, также отключен газ.

Отмечается, что ситуация возникла, вероятнее всего, по вине собственников одной или нескольких квартир, которые для занижения показаний электросчетчиков сделали заземление на отопительный прибор.

В квартире, из которой поступило сообщение, сняли батарею и сделали заглушку на отопление.

Все жильцы уже вернулись в свои квартиры, так как газ отключен и возможные угрозы минимизированы. Специалисты продолжают поквартирные обходы для поиска возможного источника подключения тока на внутридомовую сеть теплоснабжения.