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"Роснефть" открыла на Сахалине месторождение с запасами до 2 млн т нефти

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - НК "Роснефть" завершила бурение первой поисково-оценочной скважины на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе острова Сахалин, по результатам которого открыто новое нефтяное месторождение, говорится в сообщении компании.

По предварительной оценке, запасы составляют до 2 млн тонн нефти, которые будут поставлены на государственный баланс в 2019 году.

В результате бурения общая глубина по стволу составила 3047 м, при этом отход от вертикали - 1450 м. "Для оптимального вскрытия целевых объектов в сложных геологических условиях была разработана специальная конструкция скважины, предусматривающая бурение двух стволов S-образной траектории. Комплекс геофизических и гидродинамических исследований скважины подтвердил нефтяное насыщение продуктивных пластов", - отмечается в сообщении.

"Первая пробуренная на лицензионном участке скважина на текущий момент подтверждает сделанный ранее геологами компании прогноз ресурсного потенциала всего участка в 11 млн тонн в нефтяном эквиваленте", - подчеркивает "Роснефть".

На прошлой неделе генеральный директор "РН-Шельф-Арктика" Вадим Руданец на конференции "Нефть и газ Сахалина 2019" сообщал, что "Роснефть" при бурении на Восточно-Прибрежном участке на Сахалине подтвердила нефтяное насыщение целевых интервалов. Бурение первой поисково-разведочной скважины в береговой площадке (Восточно-Прибрежная-1) началось в мае.

Согласно презентации "РН-Шельф-Арктика", проект транзитной зоны предусматривает бурение поисково-разведочной скважины с береговой площадки и возможность разработки месторождения с берега с использованием существующей инфраструктуры.

Площадь участка Восточно-Прибрежный составляет 56,4 кв. км. Прогнозные ресурсы по категории Д оцениваются по нефти в 48,6 млн тонн (геологические ресурсы), 12,7 млн тонн (извлекаемые ресурсы), по газу - 7 млрд куб. м.

"Роснефть" получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Восточно-Прибрежном участке в 2013 году сроком до конца декабря 2043 года. Согласно лицензии, на 4-й год ее действия (в 2017 году) должна быть построена одна поисково-оценочная скважина, на 5-й (2018 год) - еще одна. Согласно материалам компании, проект поисково-оценочных работ на Восточно-Прибрежном участке недр федерального значения был разработан в 2014 году, однако в 2016 году он был актуализирован. В 2016 году "Роснефть" провела сейсморазведочные работы 3D на участке.

ПАО "НК "Роснефть" владеет 55 лицензиями на участки в акваториях морей России.

Роснефть

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