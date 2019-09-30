В Минздраве обвинили "антивакцинальное лобби" в распространении эпидемий

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав РФ призывает к борьбе с "антивакцинальным лобби", активные действия которого, как считают в министерстве, могут привести к распространению эпидемий.

"Нет ни одной другой программы в области здравоохранения, которая дала бы столь впечатляющие результаты, как иммунопрофилактика. Вместе с тем, в настоящее время в нашей стране и во всем мире мы наблюдаем активизацию антивакцинального лобби", - заявил замглавы Минздрава Сергей Краевой на заседании оргкомитета первого Национального форума "Здоровье и безопасность детей".

Он указал на необходимость продолжить борьбу с "антивакцинальным лобби". По словам замминистра, через СМИ, интернет, религиозные секты распространяется информация о вреде прививок, которая не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации.

Как отметил Краевой, "не только прекращение, но даже сокращение" числа людей, подлежащих вакцинации, "ведет к эпидемическому возврату болезней"

По словам Краевого, примеров тому много: это и полиомиелит в Таджикистане в 2010 году, и дифтерия в странах СНГ в 1990-е годы, корь, краснуха, коклюш в настоящее время в Европе.

"Если уровень охвата вакцинации снижается ниже порогового, возникает риск возврата инфекций и возникновения эпидемий", - предупредил чиновник.