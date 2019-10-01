В Генштабе ВС РФ рассказали о возможном увеличении штрафа для уклонистов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Штраф для уклонистов может вырасти в шесть раз, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала "Россия 24".

Вопрос прорабатывается, отметил он.

Он напомнил, что сейчас размер штрафа начинается от 500 рублей. Количество уклонистов с 2014 года снизилось с 6 тыс. от 1,6 тыс. человек.

В феврале в Думе предложили в 10 раз увеличить штраф за неявку в военкомат.