Безработный похититель школьницы задержан в Ленобласти

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В городе Луга (Ленинградская область) возбуждено дело после похищения ученицы 6 класса, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) во вторник.

По данным следствия, накануне, 30 сентября, 20-летний подозреваемый - безработный житель Иркутской области - остановил на одной из улиц Луги 11-летнюю школьницу и, угрожая ножом, увел в лес; при этом девочка успела позвонить родителям. Мужчина удерживал ребенка в лесу вплоть до обнаружения сотрудниками правоохранительных органов.

В результате инцидента школьница не пострадала, причины похищения устанавливаются, отметили в СКР.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п.п. "г, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего). В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о назначении по делу комплекса судебных экспертиз, а также избрания задержанному меры пресечения и предъявления обвинения.