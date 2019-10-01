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Путин подписал закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Конвенция была подписана Азербайджаном, Казахстаном, Ираном, РФ и Туркменией на V Каспийском саммите, прошедшем в Актау в августе 2018 года. Работа над Конвенцией шла с 1996 года.

Документ определяет и регулирует права и обязательства прибрежных государств в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство над морем.

Каспийское море РФ Азербайджан Казахстан Иран Туркмения

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