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Росгвардейцы задержали жителя Рязани, пытавшегося взорвать газ в своей квартире

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали в Рязани местного жителя, пытавшегося взорвать газ в принадлежащей ему квартире, сообщила во вторник пресс-служба регионального отделения ведомства.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел днем ранее, 30 сентября. Из дежурной части полиции в региональное отделение Росгвардии поступила информации, что в одной из квартир на улице Братиславская "хозяин жилья ведет себя неадекватно - открыл газ и высказывает намерение взорвать кухню".

На место инцидента прибыл наряд Росгвардии. Задержанного мужчину сотрудники ведомства передали полицейским. По данному факту проводится проверка.

Росгвардия Рязань

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