Песков сказал, что указ об отставке директора ФСИН еще не опубликован

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президентский указ об отставке директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко еще не публиковался, заявил 2 октября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать сообщения об освобождении чиновника от должности.

Вечером 1 октября о том, что Корниенко ушел в отставку по возрасту, сообщил источник "Интерфакса" и подтвердила зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на госслужбе.

Он руководил ФСИН с 25 июня 2012 года.