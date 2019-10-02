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Жительнице Коми назначили ограничение свободы за убийство мужа после 40 лет издевательств

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Прилузский районный суд Коми приговорил местную жительницу к восьми месяцам ограничения свободы за убийство в состоянии аффекта мужа, который издевался над ней 40 лет.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, жительница села Объячево с 1979 года находилась в психотравмирующей ситуации из-за своего мужа, который все эти годы скандалил, бил ее, оскорблял и издевался. В конце марта - начале апреля он снова поссорился с женой на почве ревности и угрожал убить ее, приставив к горлу женщины нож, и она решила, что он правда может осуществить свою угрозу.

По словам собеседника агентства, "находясь в состоянии кумулятивного аффекта", женщина не меньше шести раз ударила лежавшего на диване мужа кувалдой по голове. Он умер от открытой черепно-мозговой травмы.

Подсудимая признала вину.

Коми

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