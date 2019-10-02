Минздрав проверит "адекватность" медицины первичного звена

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Минздрав вместе с властями регионов проведет ревизию всех медицинских учреждений первичного звена и "скорой помощи" на предмет их соответствия требованиям оперативности и качества медпомощи. Об этом на совещании у президента Владимира Путина сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В частности, чиновники проверят размещение учреждений, которые оказывают первичную и скорую помощь, в привязке к населенным пунктам, численности их населения, к развитости транспортной инфраструктуры. "Это позволит оценить адекватность, мощности медицинских организаций с учетом единых требований к размещению медицинской инфраструктуры и предельным срокам ожидания медпомощи", - считает министр.

В результате схемы размещения этих объектов и маршрутов до них от каждого населенного пункта будут скорректированы в зависимости от заболевания и экстренности ситуации.