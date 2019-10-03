Испытываемый самолет МС-21 пойдет на посадку в "Жуковском" с невыпущенным шасси

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Новый российский самолет МС-21 готовится к аварийной посадке в "Жуковском", во время экспериментального полета у него не вышла стойка шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет совершал испытательный полет, вылетев из ЛИИ имени Громова в Жуковском. Перед посадкой у него не вышла стойка шасси. Экипаж принял решение выработать топливо и вновь попытаться выпустить шасси", - сказал источник.

В случае невыхода стойки шасси, самолет приземлится "на "брюхо" на запененную полосу.

На борту самолета находится экипаж из четырех человек.

МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер, создаваемый предприятиями ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (разработчик и оператор проекта - корпорация "Иркут").

В прошлом месяце аварийную посадку выключенными двигателями и невыпущенным шасси совершил в кукурузном поле близ аэропорта "Жуковский" пассажирский самолет А-321, выполнявший рейс по маршруту Москва-Симферополь. 15 августа сразу после вылета в оба двигателя воздушного судна попали птицы, и командир судна был вынужден пойти на такой шаг. На борту лайнера находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы.