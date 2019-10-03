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Путин назвал верхом цинизма утверждения о том, что Сталин развязал войну

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Утверждения, будто бы Иосиф Сталин развязал Вторую мировую войну, это верх цинизма и попытки таких подтасовок могут привести к тому, что люди перестанут бояться повторения войн, считает президент Владимир Путин. Он заявил это на заседании клуба "Валдай".

"Как будто в четыре часа утра Советский Союз напал на Германию. Это немецкие войска перешли границу Советского Союза. И, несмотря на имевшийся договор о ненападении, нарушив этот договор, напали в одностороннем порядке без объявления войны на Советский Союз", - отметил Путин.

По его словам, ударные силы германских войск по количеству и качеству были сосредоточены на Восточном фронте, "а сейчас пытаются зачем-то все смешать, спрятать, извратить".

Потери СССР в войне исчисляются 25-27 миллионами погибших, Германии - миллионам, США - примерно 0,5 млн человек, Великобритании - 350-400 тысяч человек, добвил Путин.

Одновременно президент сказал, что не хочет давать оценку сталинскому режиму. "Все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе репрессий - это черные страницы в истории нашей страны", - напомнил он.

Валдай Владимир Путин Иосиф Сталин Германия СССР

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