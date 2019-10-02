Мошенники из России похитили 33 млн рублей со счетов казахстанцев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Около 200 млн тенге (примерно 33 млн рублей) похитили мошенники из России со счетов граждан Казахстана, сообщил первый заместитель главы МВД республики Марат Кожаев.

"Действительно, в МВД расследуется уголовные дела: с территории РФ неустановленные пока мошенники с использованием ложных рекламных возможностей в интернете получали доступ к счетам наших граждан, и электронным переводом переводили на территорию РФ деньги казахстанцев", - сказал Кожаев на пленарном заседании в мажилисе (нижней палате парламента) в среду, отвечая на вопросы депутатов.

По информации замминистра, указанные средства были сняты людьми, находившимся на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и еще нескольких городов.

"Мы согласно Минской конвенции отправили запрос, чтобы нам предоставили видеоизображение лиц, которые сняли эти деньги. Пока эта процедура соглашения между нашими органами прошла, все это затягивается примерно на два месяца. Сроки хранения видеоизображений истекают и мы столкнулись с тем, что в банках видео не сохранились", - рассказал замминистра.