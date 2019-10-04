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Количество россиян, пострадавших от программ слежения, за год выросло вдвое

Количество россиян, пострадавших от программ слежения, за год выросло вдвое
Фото: Vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - По данным "Лаборатории Касперского", в России за год более чем в два раза выросло число пользователей, за которыми следят через сталкерское программное обеспечение (ПО), сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч", - сказали в пресс-службе.

В компании также отметили, что за первые восемь месяцев 2019 года более 37 тысяч пользователей по всему миру столкнулись с программами для слежки, которые позиционируются как легальные и доступные для покупки в интернете.

"По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель увеличился на 35%. Быстрее общемировых показателей растет число таких пользователей в России", - добавили в пресс-службе.

Лаборатория Касперского

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