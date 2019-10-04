В Якутии найден алмаз-матрешка, внутри которого перемещается еще один алмаз

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Необычный алмаз, внутри которого находится и двигается еще один алмаз, найден в Якутии на Нюрбинском ГОКе "АЛРОСА", сообщила компания. По словам изучивших минерал специалистов, это первый подобный алмаз за всю историю мировой добычи.

Несмотря на сложное строение, он весит всего 0,62 карата (0,124 грамма). Вес внутреннего кристалла предположительно составляет 0,02 карата (0,004 грамма). При этом алмазу может быть больше 800 млн лет.

Специалисты Якутского предприятия по торговле алмазами (ЯПТА) "АЛРОСА" полагают, что сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста.

Из-за наличия растворенной зоны более старший кристалл стал свободно перемешаться внутри более молодого. "Это действительно уникальное творение природы, тем более, что природа не любит пустоты. Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости", - сказал Олег Ковальчук, замдиректора НИГП АЛРОСА по инновационной работе.

"АЛРОСА" пока не определилась с будущим кристалла, сказали "Интерфаксу" в компании. После изучения в России его отправя на оценкут в Gemological Institute of America (GIA).

Как правило, редкие и обладающие высокими характеристиками алмазы идут в огранку и продаются как бриллианты, но особо уникальные образцы алмазов "АЛРОСА" передает в Гохран.