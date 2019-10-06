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Митинг против фальсификаций на выборах в парламент Татарстана прошел в Казани

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Согласованный с властями митинг против фальсификаций на прошедших 8 сентября выборах в Государственный совет Татарстана состоялся в Авиастроительном районе Казани в воскресенье, передал корреспондент "Интерфакса".

Протестная акция была организована группой активистов, в ней приняли участие представители КПРФ, "Справедливой России", "Яблока" и "Парнаса". Несколько человек, работавших наблюдателями на выборах в Госсовет, заявили пришедшим о случаях фальсификации явки и результатов голосования на их участках.

В завершение митинга была принята резолюция с требованиями отставки ЦИК Татарстана и территориальных избиркомов, роспуска Госсовета республики и назначения новых выборов, справедливого расследования нарушений на выборах.

Также участники митинга потребовали прекратить преследование по политическим мотивам гражданских активистов, в том числе, сотрудников штаба оппозиционера Алексея Навального в Казани.

Невыполнение этих требований повлечет фальсификации на выборах президента Татарстана в 2020 году, отмечается в документе.

На выборах в Госсовет Татарстана в новый состав парламента прошли 85 депутатов от правящей в РФ партии "Единая Россия", КПРФ и самовыдвиженцы получили по шесть мандатов, по одному мандату досталось ЛДПР, "Справедливой России" и "Партии роста".

В день голосования КПРФ и "Справедливая Россия" заявили о масштабных нарушениях на избирательных участках. Со своей стороны в ЦИК Татарстана заявили, что нарушений, повлиявших на результаты голосования, допущено не было.

Татарстан Казань

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