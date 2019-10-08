Женщина и ребенок погибли при столкновении двух автомобилей в Брянске

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Брянске столкнулись два автомобиля, двое погибших, двое пострадавших, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, авария произошла в понедельник вечером. Столкнулись Daewoo Matiz и Nissan Teana.

"Погибли женщина и ребенок лет 2-3 из автомобиля Matiz", - сообщил он.

Кроме того, по словам собеседника агентства, пострадали пятилетний мальчик - пассажир этого же автомобиля и водитель Teana. Они доставлены в больницу.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев ДТП пишут, что произошло лобовое столкновение на большой скорости. Некоторые СМИ утверждают, что на дороге столкнулись четыре автомобиля.

Официальной информацией по данному инциденту "Интерфакс" пока не располагает.