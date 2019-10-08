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С начала года на Северном Кавказе ликвидировали 30 террористических ячеек

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - С начала года на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) было ликвидировано 30 террористических ячеек, члены которых готовили преступления в местах массового пребывания людей, сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

Открывая заседание комитета, Бортников заявил о предотвращении в регионе в 2019 году 15 преступлений террористической направленности, говорится во вторник в поступившем в "Интерфакс" сообщении информцентра НАК по итогам прошедшего в Пятигорске (Ставрополье) заседания под руководством главы ФСБ.

Бортников также рассказал о ликвидации ячеек террористов, участники которых готовились атаковать объекты религиозных организаций, а также нападать на сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечается в сообщении, на заседании были рассмотрены результаты реализации силовых и профилактических мер, позволивших существенно снизить количество преступлений террористической направленности в СКФО. "Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 - шесть, то с начала текущего года - два", - сообщает НАК.

На заседании НАК отмечалось, что "сторонники международных террористических организаций активизировали свои действия по распространению идеологии терроризма, вовлечению в противоправную деятельность молодежи и созданию законспирированных структур".

Бортников обратил внимание руководителей антитеррористических комиссий и органов власти на необходимость повышения эффективности работы по профилактике терроризма и, прежде всего, по противодействию его идеологии.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам антитеррористической защищенности объектов энергетики, транспорта, социальной сферы и мест массового пребывания людей, повышению ответственности их руководителей за соблюдение установленных норм и требований безопасности, своевременное устранение имеющихся недостатков.

Александр Бортников ФСБ НАК Северный Кавказ

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