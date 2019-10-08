В Госдуме предложили ограничить выезд из России всех носителей секретных сведений

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил за введение ограничений на выезд из РФ не только для сотрудников ФСБ, но и ряда других инстанций, представители которых обладают секретными государственными сведениями.

"Вопросы возникают. И надо было, может быть, распространить это (ограничение на выезд для сотрудников ФСБ - ИФ) и на другие ведомства. Есть у нас Служба внешней разведки, у нас другие инстанции. Есть Национальная гвардия, министерство обороны, министерство внутренних дел", - сказал Затулин во вторник на заседании комитета.

С соответствующим замечанием он выступил в ходе дискуссии по уже внесенному в Госдуму законопроекту об ограничении на 5 лет выезда из РФ бывших сотрудникам ФСБ.

"Если положение таково, каково оно есть, то это все должно быть распространено и на них (носителей секретных сведений - ИФ). Напоминаю вам о нашумевшем случае с сотрудником администрации президента, который вдруг почему-то пропал, по фамилии Смоленков", - сказал Затулин. Он высказал мнение, что это замечание думский комитет по безопасности в дальнейшем учтет.

"Депутаты - секретоносители тоже", - отметил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил на заседании комитета, что "законопроект по сотрудникам министерства внутренних дел (об ограничении для них выезда из РФ - ИФ) тоже есть, он внесен в правительство, но он находится на рассмотрении".

Дело "шпиона" Смоленкова

Ранее "Коммерсант" сообщил, что в США обнаружился след "пропавшего" сотрудника администрации президента России Смоленкова, в котором заподозрили информатора спецслужб США.

До этого издание со ссылкой на российские телеграм-каналы сообщало, что высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в том году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.

После пропажи уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи (ст. 105 УК) было возбуждено одним из управлений СКР по Москве после соответствующей доследственной проверки, уточняет "Коммерсант" со ссылкой на источники в силовых структурах РФ.

"Расследование несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране", - говорится в материале.

Издание ссылается на сайт The Washington Post, где в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и Антониной Смоленковыми.

9 сентября о спецоперации по вывозу из России ценного информатора сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, агента решили вывезти из опасений, что его могут раскрыть, в том числе из-за небрежности президента Дональда Трампа и чиновников его администрации в обращении с секретной информацией.

The New York Times сообщила, что ЦРУ десятки лет назад завербовала и тщательно подготовила российского чиновника среднего уровня, который быстро пошел вверх по служебной лестнице, в какой-то момент занял влиятельную позицию и получил доступ к кремлевским чиновникам самого высокого уровня.

Ее источники говорят, что он стал самым важным и оберегаемым активом ЦРУ, когда в Вашингтоне в 2016 году узнали о попытках российского вмешательства в президентские выборы в США.

В то же время телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что указанный в сообщениях CNN и New York Times российский шпион открыто проживает в районе Вашингтона под своим именем, но находится под охраной американского правительства.