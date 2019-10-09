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Жительница Курска отсудила почти 1 млн руб. у Минобороны за аварию с двумя БТР

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Курска удовлетворил иск местной жительницы о взыскании с Минобороны РФ компенсации в размере 912,8 тыс. рублей за поврежденный в аварии с участием двух бронетранспортеров (БТР) автомобиль, сообщает пресс-служба суда.

Столкновение нескольких легковых автомобилей и БТР произошло 27 февраля. Как установил суд, ДТП произошло по вине водителя БТР-8, выполнявшего служебные обязанности.

"БТР наехал на стоящие сзади автомобили, двигаясь задним ходом. В результате ДТП был поврежден автомобиль истца, стоимость восстановительного ремонта составила 866 тыс. рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Суд постановил взыскать с Минобороны причиненный ущерб, расходы по оплате услуг эвакуатора, услуг юриста, эксперта-техника.

Как сообщалось, ДТП с участием двух бронетранспортеров произошло на улице Добролюбова в Курске. Командование Курского военного гарнизона сообщало, что ДТП произошло из-за того, что гражданские автомобили вклинились в "организованную колонну военной техники". По данным ведомства, автомобили получили незначительные повреждения. В аварии никто не пострадал. Вместе с тем местные СМИ сообщали, что четыре легковых автомобиля оказались зажаты между двумя бронетранспортерам.

В апреле 2019 года сообщалось, что два владельца авто, попавших в эту аварию, подали иски к Минобороны. Один истец просил взыскать с министерства около 900 тысяч, второй - около 70 тысяч рублей.

Курск Минобороны РФ

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