Бизнесмены и юристы решили создать партию СССР

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Владелец юридической компании "Эльман Групп" Эльман Пашаев решил учредить партию Союз справедливых сил России (СССР). На пресс-конференции он объявил, что это будет левоцентристская политическая сила, задача которой - не воссоздать Советский союз, а вернуть бывшие в то время бесплатное образование и здравоохранение.

"Наша задача до народа донести, что все в стране принадлежит ему, а мы будем ему достойно помогать", - сказал председатель оргкомитета партии. Также она будет своей работой помогать добросовестным чиновникам, соблюдая закон. "Заниматься радикализмом" и "бегать по улицам с плакатами" партия не будет.

Соратник Пашаева, гендиректор "PR-PRofi Group" Алексей Золотухин выступил за пересмотр результатов приватизации, особенно в части крупного бизнеса. Он считает, что все, что было приватизировано незаконно, нужно вернуть государству. Отменять частное предпринимательство и собственность он не предлагает.

"Мы должны взять из нашего советского прошлого те традиции и спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, которые у нас были, и которых сейчас нет. Что касается частного предпринимательства и собственности, которые мы получили после того, как СССР ушел, я считаю, что это должно быть сохранено и развито. Можно посмотреть на Китай, где сочетается социальная направленность государства, и экономика растет высочайшими темпами", - сказал Золотухин.

Задачей партии он назвал решение проблем населения, а не критику действующей власти.

"Сложившаяся структура власти, может быть, неидеальна. Нужно расстаться с теми людьми, которые попали туда по блату, с коррупционерами. Но в целом при грамотном менеджменте уже существующую структуру можно пользоваться для того, чтобы решить основные проблемы государства", - рассказал он.

Глава столичного представительства Международной ассоциации исламского бизнеса Мурат Гехов назвал очевидной востребованность "СССР" и добавил, что народ "больше не доверяет другим партиям". Он заверил, что у партии нет меркантильных интересов и она хочет сделать "доброе и хорошее для своего народа и страны".

Пашаев и другие сооснователи партии будут ее финансировать. Учредительный съезд партии пройдет в ближайшее время, пообещал Пашаев, не уточнив, когда именно.