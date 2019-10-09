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Матвиенко отчитала сенаторов за молчание и прогулы заседаний Совфеда

Матвиенко отчитала сенаторов за молчание и прогулы заседаний Совфеда
Валентина Матвиенко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду поставила вопрос о целесообразности пребывания в верхней палате российского парламента сенаторов, не проявляющих никакой активности и пропускающих пленарные заседания.

"Я за восемь лет голоса некоторых сенаторов ни разу не слышала на заседании. Но это же парламент, от слова parler (на французском - ИФ) - "говорить". Так нельзя, так неправильно... Вопросы не задают, не выступают, законы не докладывают, за свои регионы не заступаются. Простите, ну а какие же вы тогда сенаторы? Так невозможно работать!" - сказала Матвиенко на заседании Совфеда.

Она подчеркнула, что сенаторы должны посещать пленарные заседания верхней палаты. "Очень строго предупреждаю всех, новых и неновых сенаторов, пленарные заседания - это святое. График у вас на руках. Не может и не должно ничего вас отвлекать от работы", - сказала Матвиенко, отметив, что это касается и посещения заседаний комитетов.

По ее словам, сенаторы, которые отсутствовали на заседании в среду, 9 октября, будут для начала приглашены на беседу. "А потом можем, другие меры, если нужно, принимать", - сказала Матвиенко.

Она напомнила членам Совфеда, что каждый год они отчитываются перед законодательными и исполнительными органами власти, которые делегировали их в верхнюю палату парламента.

Как отметила спикер, нужно, чтобы активность всех членов Совета Федерации была одинаковой и заметной, чтобы все сенаторы имели поручения, знали, за что они отвечают в комитетах, какие направления ведут, какие законы за ними закреплены.

Валентина Матвиенко Совет Федерации

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