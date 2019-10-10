Борт "Аэрофлота" рейса "Москва-Ставрополь" из-за тумана приземлился в Минводах

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Самолет компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Ставрополь, совершил посадку в аэропорту "Минеральные Воды", куда он был перенаправлен из-за тумана.

Согласно данным онлайн-табло ставропольского аэропорта, самолет сел в Минводах в 23:37 мск. В Ставрополе он должен был приземлиться в 23:00 мск.

Ранее в среду сообщалось, что воздушное судно компании "Аэрофлот" было перенаправлено в аэропорт "Минеральные Воды".