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В городе под Красноярском объявили режим ЧС из-за угрозы обрушения десятков домов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Администрация Минусинска (Красноярский край) ввела в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за подтопления нескольких десятков жилых домов и угрозы их обрушения при похолодании, сообщает пресс-служба мэрии.

"Непригодными для проживания признаны 42 жилых дома, которых проживают 158 человек, из них 29 несовершеннолетних и 10 инвалидов", - говорится в сообщении.

В ближайшее время синоптики прогнозируют в городе ночные заморозки до минус 5 градусов.

По данным властей, для ликвидации последствий подтопления планируется в кратчайшие сроки построить канализационный коллектор для отведения дренажных вод и организовать откачку воды из расположенного поблизости водоема в городскую канализацию. Все силы и средства городских служб и ведомственных подразделений приведены в оперативную готовность, отмечают в мэрии.

Ранее сообщалось, что в конце августа в Минусинске из-за обильных осадков и повышения уровня грунтовых вод в некоторых районах города оказались подтоплены 20 жилых домов, 61 приусадебный участок на 12 улицах, был объявлен режим повышенной готовности. Откачкой воды несколько дней занимались сотрудники МЧС и муниципальные службы.

Минусинск Красноярский край

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