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Ан-12 аварийно сел "на брюхо" в Екатеринбурге

Ан-12 аварийно сел "на брюхо" в Екатеринбурге
Архивное фото
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Самолет одной из российских силовых структур аварийно сел в аэропорту Екатеринбурга, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на аэродроме Кольцово. Пожара удалось избежать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в самолете находилось до 20 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

"По предварительным данным, из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси, и самолет "сел на брюхо" на запененную полосу", - сказал источник.

Екатеринбург

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