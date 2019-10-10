Поиск

Екатеринбургский аэропорт прервал работу после аварийной посадки Ан-12

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" временно не принимает и не отправляет самолеты из-за нештатной посадки самолета одной из силовых структур, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Ранее стало известно, что самолет Военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку из-за невыхода шасси. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

Согласно онлайн-расписанию аэропорта, на вылет задержано шесть рейсов: три - в Москву и по одному - в Новосибирск, Уфу и Надым. На прилет задержек пока нет.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в аэропорту был виден дым, на место приехали пожарные машины.

Как сообщал ранее информированный источник, из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолет "сел на брюхо" на запененную полосу.

"Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова".

Екатеринбург Ан-12 Кольцово

Новости по теме

Новости

Минздрав нашел в структуре НМИЦ имени Блохина "очень серьезные нарушения"

"Коммерсантъ" узнал о возможности оформить виртуальную банковскую карту через мессенджер

Ан-12 аварийно сел "на брюхо" в Екатеринбурге

Ан-12 аварийно сел "на брюхо" в Екатеринбурге

Рейтинг упоминаемости политиков-ветеранов возглавили Горбачев и Лужков

Рейтинг упоминаемости политиков-ветеранов возглавили Горбачев и Лужков

Депутаты предложили перестать финансировать некоторые институты развития

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Что случилось этой ночью: четверг, 10 октября

Правительственная комиссия обсудит штрафы для родителей курящих подростков

Правительственная комиссия обсудит штрафы для родителей курящих подростков

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Что произошло за день: среда, 9 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');