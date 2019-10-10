Екатеринбургский аэропорт прервал работу после аварийной посадки Ан-12

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" временно не принимает и не отправляет самолеты из-за нештатной посадки самолета одной из силовых структур, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Ранее стало известно, что самолет Военно-транспортной авиации Ан-12 совершил аварийную посадку из-за невыхода шасси. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа.

Согласно онлайн-расписанию аэропорта, на вылет задержано шесть рейсов: три - в Москву и по одному - в Новосибирск, Уфу и Надым. На прилет задержек пока нет.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в аэропорту был виден дым, на место приехали пожарные машины.

Как сообщал ранее информированный источник, из-за неисправности экипаж с нескольких попыток не смог выпустить шасси и самолет "сел на брюхо" на запененную полосу.

"Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова".