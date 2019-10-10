МЧС попросило дополнительные 37 млрд рублей в год на замену техники

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - МЧС не хватает бюджетных средств для переоснащения технической базы и обслуживания техники, ведомству нужно дополнительно 37 млрд рублей в год из бюджета, заявил в Госдуме замминистра по чрезвычайным ситуациям Николай Гречушкин.

22,4 млрд рублей из этой суммы он планирует направить на закупку современной техники, 4,9 млрд рублей - на закупку и оснащение авиатехники, 4,2 млрд рублей - на содержание и обслуживание машин, а также на капремонт высотной техники, 1,6 млрд рублей - на обеспечение материалами и 3,9 млрд рублей - на закупку экипировки и средств индивидуальной защиты для сотрудников. В проекте бюджета на 2020-2022 годы эти затраты не предусмотрены, отметил чиновник.

В частности, министерству не хватает около 7 тысяч единиц техники для тушения пожаров и ликвидации других чрезвычайных ситуаций, сказал Гречушкин. По его словам, почти 13 тысяч машин из имеющихся 37 тысяч работают больше двадцати лет. Общую потребность МЧС в технике он оценил в более 18 тысяч единиц общей стоимостью 147 млрд рублей.

Из-за использования устаревшей техники, например, когда пожары заливают тоннами воды, вместо применения современных технологий пенного тушения, ущерб от тушения может превзойти ущерб от самого пожара, отметил замминистра.

"Сложившийся за последние годы уровень финансирования на оснащение техникой позволяет закупать около 400 единиц пожарной и специальной техники, при этом ежегодно выводится из боевого расчета порядка полутора тысяч единиц", - сказал Гречушкин.

Чиновник высказал эти соображения в думском комитете по безопасности и противодействию коррупции, который рассматривает проект трехлетнего бюджета в части распределения денежных средств между силовыми и чрезвычайными ведомствами. Представитель Минфина напомнил ему, что на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова с участием главы МЧС Евгения Зиничева было принято решение дополнительно выделить министерству бюджетные средства на технику. Гречушкин возразил, что 1 млрд рублей в 2020 году, 1,5 млрд рублей - в 2021 году и 2 млрд рублей в 2022 году - это мало.