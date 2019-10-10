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Семья покончившего с собой призывника отсудила у Минобороны РФ 4,5 млн рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Магнитогорска Челябинской области взыскал с министерства обороны РФ 4,5 млн рублей в пользу родственников покончившего собой в армии призывника, сообщила "Интерфаксу" консультант суда Ольга Шабур в четверг.

"Мать, отец и сестра Рустама Авазова просили взыскать с воинской части, где служил их родственник, а также с Минобороны РФ 9 млн рублей", - пояснила консультант. По ее словам, суд частично удовлетворил эти требования, взыскав в пользу каждого из истцов по полтора миллиона рублей.

Тело Авазова, призванного из Магнитогорска, было обнаружено в казарменной душевой авиабазы "Сокол" в Пермском крае в начале января 2018 года. Следствие установило, что солдат совершил суицид из-за постоянного давления со стороны сослуживца Рамазана Магомедова.

По версии следствия, Магомедов с середины июля 2017 года по начало января 2018 года систематически унижал своего сослуживца и бил его. При этом офицеры части проигнорировали рекомендации штатного психолога о необходимости разделить этих солдат. В итоге 5 января 2018 года Авазов покончил с собой.

В октябре 2018 года Пермский военный гарнизонный суд признал Магомедова виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений (часть 3 статьи 335 УК РФ), в результате чего его сослуживец совершил суицид. Магомедов получил четыре года колонии общего режима.

Магнитогорск Челябинская область Минобороны РФ

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