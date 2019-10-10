МФЦ в Туле эвакуировали из-за пролитой соляной кислоты

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников и посетителей многофункционального центра (МФЦ) в Туле эвакуировали в четверг днем из-за пролитой, по предварительным данным, соляной кислоты, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в здании МФЦ на улице Октябрьской, 47. По данным МЧС, раньше в этом доме была школа, и рабочие, ремонтировавшие здание, нашли в его подвале около 30 колб с химическим веществом. Одну из этих колб они случайно разбили.

На место прибыли сотрудники МЧС, полиции и городской службы спасения. Содержимое колб отправлено в лабораторию на анализ.

Работы на месте инцидента уже завершены, сотрудники МВЦ вскоре вернутся в здание.