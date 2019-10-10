Поиск

МФЦ в Туле эвакуировали из-за пролитой соляной кислоты

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников и посетителей многофункционального центра (МФЦ) в Туле эвакуировали в четверг днем из-за пролитой, по предварительным данным, соляной кислоты, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в здании МФЦ на улице Октябрьской, 47. По данным МЧС, раньше в этом доме была школа, и рабочие, ремонтировавшие здание, нашли в его подвале около 30 колб с химическим веществом. Одну из этих колб они случайно разбили.

На место прибыли сотрудники МЧС, полиции и городской службы спасения. Содержимое колб отправлено в лабораторию на анализ.

Работы на месте инцидента уже завершены, сотрудники МВЦ вскоре вернутся в здание.

Тула

Новости

В Самаре вынесли обвинительный приговор трем полковникам ФСБ

МВД озвучило свои предложения по штрафам для родителей курящих подростков

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

ЦБ выделил пять типов жертв финансовых мошенников

ЦБ выделил пять типов жертв финансовых мошенников

Президент РФ заявил, что благодаря спорту россияне стали дольше жить

Один человек пострадал из-за стрельбы около монастыря в Оренбуржье

В Крыму задержан член украинской группировки, готовивший подрыв здания

В Крыму задержан член украинской группировки, готовивший подрыв здания

Страховщики выявили схему обмана при оформлении электронных полисов ОСАГО

Страховщики выявили схему обмана при оформлении электронных полисов ОСАГО

Журналистке Юзик в Иране вменяли в вину контакты с израильтянами в фейсбуке

Журналистке Юзик в Иране вменяли в вину контакты с израильтянами в фейсбуке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');