Конструкторские бюро Миля и Камова объединят в центр вертолетостроения

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Руководство холдинга "Вертолеты России" приняло решение об объединении конструкторских бюро Миля и Камова в единый Национальный центр вертолетостроения, сообщила пресс-службе холдинга.

Первый этап, предполагающий объединение двух КБ в единую компанию - АО "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л.Миля и Н.И.Камова, планируется завершить к середине 2020 года. "Дальнейшие интеграционные процессы, связанные с оптимизацией деятельности двух конструкторских бюро в формате одной компании, продлятся до 2022 года", - отметили в "Вертолетах России".

В "Вертолетах России" заявили, что бренды КБ будут сохранены как самостоятельные, а их коллективы вольются в состав НЦВ. Создание национального центра вертолетостроения также поможет снять административные, правовые и экономические барьеры, затрудняющие сотрудничество двух конструкторских коллективов. Создание центра позволит инженерам обоих бюро свободно обмениваться техническими решениями и достижениями, эффективно распределять загрузку между подразделениями и унифицировать технические стандарты.

Среди ожидаемых эффектов - снижение трудозатрат, повышение управленческой и производственной эффективности, повышение качества проектирования и сокращение сроков передачи вертолетов в серийное производство.

"По нашим подсчетам, распределение задач между двумя КБ, а также серийными и авиаремонтными заводами холдинга позволит высвободить суммарно 15-20% годовой мощности двух КБ, которую можно будет направить на создание технического задела и разработку новой техники", - заявил заместитель гендиректора "Вертолетов России" по научно-технической политике и разработке вертолетной техники Михаил Короткевич.

Он отметил, что создание центра позволит избежать ненужной конкуренции, когда КБ параллельно вели разработки одних и тех же типов воздушных судов.

Экономический эффект от объединения КБ планируется достичь за счет оптимизации использования общей наземной инфраструктуры и сокращения расходов на выполнение однотипных испытаний. При этом часть высвобожденных средств будет направлена на повышение научно-технического потенциала и привлечение новых конструкторских кадров.