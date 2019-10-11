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СКР начал проверять чиновников, оставивших жителей Заринска на три года без водопровода

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Алтайском крае началась доследственная проверка публикаций СМИ о том, что жители микрорайона Старый Балиндер в Заринске три года живут без водопровода. Об этом сообщила пресс-служба управления СК по Алтайскому краю.

По сведениям городского печатного издания, жители микрорайона берут не пригодную для питья воду из единственного колодца и уже было несколько случаев заражения детей. Выделенные на строительство водопровода 20 млн рублей до сих пор не освоены. В ходе проверки следователи оценят действия или бездействие чиновников мэрии на предмет халатности.

Строить шестикилометровый водопровод в Старом Балиндере начали в 2017 году по губернаторской программе "80х80". Контракт на 20 млн рублей выиграла компания "Строймастер". В июле работы прекратились из-за внезапного отпуска бригадира, напоминает региональное агентство "Банкфакс". Затем водопровод все же сдали и запустили, но вскоре снова отключили. Сделанные работы оказались некачественными, на начало октября 2019 года дефекты не были устранены и не был проведен конкурс на аренду сети. Гендиректор ЖКУ Заринска Александр Лаговский посоветовал жителям микрорайона самим построить водопровод, отмечало агентство.

Алтайский край Заринск СКР Старый Балиндер

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