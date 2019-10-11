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В Новосибирске начался пожар рядом с заводом, выпускающим ядерное топливо

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирске тушат пожар в административном здании неподалеку от Новосибирского завода химконцентратов (НЗХК, выпускает ядерное топливо), сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В двухэтажном здании загорелась кровля на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Здание находится за пределами территории завода. Позднее в МЧС сказали, что к 18:30 по местному времени возгорание локализовали.

По уточненным данным, горит склад пера и пуха. В помещении было около 100 тонн этого материала, которые принадлежал местному производителю пуховой одежды, одеял и подушек.

НЗХК Новосибирск МЧС

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