Восемь заключенных в мордовском СИЗО нанесли себе раны в знак протеста

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Несколько обвиняемых в знак протеста нанесли себе порезы в одном из СИЗО в Мордовии.

Республиканское УФСИН в пятницу сообщает: "9-10 октября восемь обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН России по Республике Мордовия, протестуя против законных действий администрации учреждения, совершили акты членовредительства".

Заключенным своевременно оказали медицинскую помощь. УФСИН отмечает, что "повреждения, нанесенные осужденными, не представляют опасности для жизни и здоровья".

"Свои действия вышеуказанные лица, проходящие по одному уголовному делу, совершили в демонстративно-шантажной форме, преследуя определенную цель - воздействие на ведение судебного процесса и послабление режима отбывания наказания", - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что 11 октября СИЗО-1 посетил представитель прокуратуры Мордовия. "Жалоб со стороны обвиняемых на применение физической силы со стороны сотрудников не поступало. Заявления об объявлении голодовки также не поступали", - сообщает УФСИН.

В пресс-службе управления уточнили, что заключенные "нанесли себе незначительные порезы".

"Все они являются обвиняемыми по одному уголовному делу, по которому сейчас проходят слушания в суде", - сказал собеседник агентства, не уточнив, по какой статье УК РФ они обвиняются.

Между тем, СУ СКР по Мордовии сообщает, что следственные органы начали проверку по обращениям жителей республики об избиениях их родственников, содержащихся в СИЗО-1.

В рамках проверки опрашиваются сотрудники СИЗО, устанавливается точное количество пострадавших. Следствие проанализирует записи с камер наблюдения, установленных на территории следственного изолятора.